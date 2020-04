Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung PI Verden, Samstag, 04.04.2020

Landkreise Verden u. Osterholz (ots)

Trunkenheit im Verkehr, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte Dörverden. Am Freitag, 03.04.2020, 16.30 Uhr, fiel der Fahrer eines weißen Mercedes-Benz durch eine unsichere Fahrweise auf. Im Bürgermeister-Fiedler-Ring stoppte das Fahrzeug und sollte durch die feststellenden Polizeibeamten kontrolliert werden. Der 29-jährige Fahrer versuchte daraufhin wegzulaufen und sich der Kontrolle zu entziehen. Nach kurzer Verfolgung konnte er gestoppt werden. Jetzt versuchte er sich gegen die Kontrolle durch Widerstandshandlungen aktiv zu wehren. Die Beamten mussten ihn mit körperlicher Gewalt und unter Einsatz von Pfefferspray bändigen. Mit der Unterstützung von zwei weiteren Streifenwagenbesatzungen konnte er letztendlich fixiert und dem Polizeigewahrsam zugeführt werden. Dem augenscheinlich erheblich unter Alkoholeinfluss stehenden Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Bei dem Einsatz wurden durch den renitenten Mann drei Beamte leicht verletzt. Gegen den Verursacher wurden entsprechende Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, Widerstand und Körperverletzungen eingeleitet.

Einbruch/Diebstahl von Honig Kirchlinteln-Hohenaverbergen. In der Nacht von Donnerstag, 20.00 h, auf Freitag, 06.00 h, brachen unbekannte Täter in der Straße "Große Fuhren" die Tür zu einem Lagerraum auf und entwendeten aus diesem insgesamt 6 Eimer mit je 40 Litern Honig. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Verden, Tel. 04231/8060, oder der Polizei Kirchlinteln, Tel. 04236/1480, zu melden.

Einbruch in Pkw Schwanewede. Unbekannte Täter schlugen in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Beethovenstraße die Fahrerscheibe eines Pkw ein und öffneten die Tür von innen. Anschließend wurden fachmännisch unter anderem elektronische Einbaugeräte demontiert. Im Anschluss flüchteten die Täter unerkannt. Sachbeschädigung Lilienthal. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag beschädigten Unbekannte durch Steinwürfe die Außenverglasung des Lebensmittelmarktes Lidl in der Falkenberger Landstraße. Versuchter Fahrraddiebstahl Osterholz-Scharmbeck. Am Freitag gegen 17 Uhr versuchten drei Unbekannte in der Hauptstraße das Schloss eines Fahrrades aufzubrechen. Als sie von einem Passanten angesprochen werden, flohen diese in unbekannte Richtung.

Mögliche Zeugen, die verdächtige Umstände oder Personen zu dem Diebstahl an dem Pkw oder der Sachbeschädigung bei Lidl wahrgenommen haben oder Hinweise zu den drei Personen des versuchten Fahrraddiebstahls geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Osterholz-Scharmbeck unter der Rufnummer 04791-3070 melden

Trunkenheit im Verkehr Grasberg. Am späten Freitagabend wird in der Schmalenbecker Straße ein 51-jährige Pkw-Fahrer kontrolliert. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Daraufhin wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Verden / Osterholz

- Wache -



Telefon: 04231/806-212

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell