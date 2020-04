POL-VER: Werkzeug aus Fahrzeugen gestohlen + Kontaktverbot und Mindestabstand missachtet + Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht + Auto und Traktor nach Unfall abgeschleppt + Zwei Männer leicht verletzt

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Werkzeug aus Fahrzeugen gestohlen

Verden. Zu gleich zwei Diebstählen aus Fahrzeugen kam es zwischen Mittwochabend und Donnerstagnachmittag im Wohngebiet Neumühlen. Bislang unbekannte Täter stahlen in diesem Zeitraum Werkzeug in der Straße "Am Oxer". Die Täter entwendeten dieses aus einem Transporter sowie einer Werkstatt. Außerdem verschafften sich bisher unbekannte Täter Zugang zu einem in der Straße "Im Paddock" abgestellten Auto und entwendeten unter anderem Werkzeug.

In beiden Fällen ergriffen die Täter im Anschluss unerkannt die Flucht. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 1500 Euro. Die Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen. Ob die beiden Taten zusammenhängen könnten, ist jetzt Gegenstand der Ermittlungen.

Mögliche Zeugen, die verdächtige Umstände oder Personen wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04231-8060 bei der Polizei in Verden zu melden.

Kontaktverbot und Mindestabstand missachtet

Langwedel. Eine Gruppe von Personen im Alter von 17 bis 25 Jahren trafen Polizeibeamte am Donnerstagabend gleich zweimal an. Die Gruppe wurde zunächst gegen 18:30 Uhr am Bahnhof angetroffen und schließlich gegen 20 Uhr im Bereich des Spiridonweg. Die Personen unterschritten den erforderlichen Mindestabstand von 1,5 Metern deutlich und leben zudem nicht in einer häuslichen Gemeinschaft. Gegen sie wurden nun Verfahren nach dem Infektionsschutzgesetz eingeleitet.

Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

Kirchlinteln. Zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Straße "Zur Reith" in Bendingbostel kam es zwischen dem 13. März und dem 2. April. Bislang unbekannte Täter verschafften sich durch ein Fenster Zugang zu dem Haus und entwendeten aus diesem unter anderem Bargeld. Im Anschluss flüchteten die Einbrecher unerkannt. Die Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen.

Mögliche Zeugen, die verdächtige Umstände oder Personen wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04231-8060 bei der Polizei in Verden zu melden.

Auto und Traktor nach Unfall abgeschleppt

Blender. Zu einem Zusammenstoß zwischen einer 50 Jahre alten Autofahrerin und einem 18-Jährigen kam es am Donnerstagmorgen in der Blender Hauptstraße. Die 50-Jährige bog vom Verdener Weg nach links in die Blender Hauptstraße ein, als es zu der Kollision mit dem Traktor des jungen Mannes kam. Hierbei wurde niemand verletzt. Das Auto und der Traktor wurden abgeschleppt.

Zwei Männer nach Unfall leicht verletzt

Achim. Zu einem Zusammenstoß zwischen einer 52 Jahre alten Autofahrer und einem 82-Jährigen kam es am Donnerstagmittag auf der Uphuser Heerstraße. Der 52-Jährige war auf der Landesstraße 158 in Richtung Uphusen unterwegs, als er den Wagen des 82-Jährigen übersah und auf diesen auffuhr. Bei dem Zusammenstoß verletzten sich beide Männer leicht. Außerdem entstand ein Schaden von rund 5.500 Euro. Ein Auto wurde zudem abgeschleppt.

