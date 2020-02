POL-EL: Twist - Unfall auf Landesstraße

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Am Freitagnachmittag ist es auf der Landesstraße 47 in Höhe der Einmündung zur Straße An der Werkbahn zu einem Verkehrsunfall gekommen.

Eine 34-jährige Frau zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Die Frau aus Twist war mit ihrem PKW in Richtung Meppen unterwegs, als sie in die Straße An der Werkbahn abbiegen wollte. Ein nachfolgender Transporter prallte auf das Heck des VW. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug der Frau in einen Graben geschleudert. Sie zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu und wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrerin des Transporters blieb unverletzt, ein Mitfahrer wurde leicht verletzt.

Die Freiwilligen Feuerwehren aus Meppen und Twist waren mit acht Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften vor Ort. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Sie wurden abgeschleppt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

