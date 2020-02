Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Bargeld aus Verkaufsstand gestohlen

Haren (ots)

In der Nacht zu Freitag hat ein bislang unbekannter Täter einen Verkaufsstand an der Wierescher Straße aufgesucht und den dort befindlichen Tresor aufgebrochen. Der Unbekannte stahl die Einnahmen aus dem Eierverkauf. Im Anschluss verließ er den Tatort in unbekannte Richtung. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 200 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Haren unter der Rufnummer (05932)72100 in Verbindung zu setzen.

