Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Einbruch in Clubraum

Lingen (ots)

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Donnerstag in den Clubraum des VFB Lingen am Schwarzen Weg eingedrungen. Die Täter brachen eine Tür auf und öffneten anschließend gewaltsam einen verschlossenen Kühlschrank. Zudem beschädigten sie die Tür einer Imbissbude, gelangten in den Raum und durchsuchten auch diesen nach Wertgegenständen. Die Täter erlangten einen zweistelligen Bargeldbetrag. Der Schaden beläuft sich auf rund 1500 Euro.

Bereits am vergangenen Wochenende war es auf dem Gelände des VFB zu einem Einbruch in einen Geräteschuppen gekommen. Diebesgut erlangten die Täter hierbei nicht.

Hinweise nimmt die Polizei in Lingen unter der Rufnummer (0591)870 entgegen.

