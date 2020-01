Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Hamm - Ostwennemar (ots)

Am Sonntag, 19. Januar 2020, um 09.50 Uhr wurde ein 34-jähriger Radfahrer aus Hamm bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Der Radfahrer befuhr die Braamer Straße in südliche Richtung und beabsichtigte, den Kreuzungsbereich zur Langen Reihe zu überqueren. Hier stieß er mit dem Opel Zafira einer 33-jährigen Fahrzeugführerin aus Hamm zusammen, die aus der Langen Reihe kommend die Braamer Straße in östliche Richtung passieren wollte. Der 34-Jährige stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde mit dem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme war der Kreuzungsbereich für den Fahrzeugverkehr gesperrt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von 2700 Euro. (ab)

