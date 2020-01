Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Hamm-Mitte (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen kam es am Samstag, den 18. Januar, gegen 18.50 Uhr auf der Alleestraße in Höhe der Klopstockstraße. Eine 21-jährige schwangere Frau fuhr mit ihrem Ford auf das Heck eines Seat, welcher mit einem 28-jährigen Mann besetzt war. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Seat auf das Heck eines VW geschoben. Die Schwangere und der 30-jährige Fahrer des VW wurden bei dem Unfall leicht verletzt und mittels Krankenwagen in örtliche Krankenhäuser gebracht. Diese konnten beide nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Der Ford der 21-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Die Alleestraße wurde während der Unfallaufnahme zeitweise gesperrt.(av)

