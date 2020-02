Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Dörpen - Täter bei Einbruch überrascht

Dörpen (ots)

Am Donnerstagmorgen ist es zwischen 08.15 - 09.10 Uhr in der Straße Auf dem Sand zu einem Einbruch in ein Wohnhaus gekommen.

Ein bislang unbekannter Täter brach die Tür eines Geräteraumes auf und gelangte in das Einfamilienhaus. Anschließend durchsuchte er sämtliche Räume nach möglichen Wertgegenständen. Hierbei wurde der Unbekannte durch einen Bewohner überrascht und flüchtete in den Garten. Bereits zusammengesuchtes Diebesgut ließ der Mann am Tatort zurück. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang nicht bekannt.

Hinweise nimmt die Polizei in Papenburg unter der Rufnummer (04961)9260 entgegen.

