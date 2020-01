Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kaminbrand ohne größere Folgen

Völkersweiler (ots)

Am Donnerstag, 02.01.2020, gegen 18:00 Uhr, kam es in der Straße Am Wingert, aus nicht geklärter Ursache, zu einem Kaminbrand. Die angerückte Feuerwehr brachte den Brand unter Kontrolle, sodass weder Personen- noch Gebäudeschaden entstand. Anschließend wurde der Kamin gereinigt. Die Feuerwehr war mit 4 Fahrzeugen vor Ort.

