POL-PDLD: Rülzheim - Schwerer Verkehrsunfall auf der B 9

Rülzheim (ots)

Drei Verletzte Personen sowie eine stundenlange Vollsperrung waren das Resultat eines schweren Verkehrsunfalls in der Nacht von Donnerstag auf Freitag auf der Bundesstraße 9, kurz nach der Auffahrt Rülzheim-Nord in Fahrtrichtung Norden. Am Freitagmorgen gegen 00:30 Uhr befuhren zwei Kleinfahrzeuge die Bundesstraße 9 von Karlsruhe kommend in Richtung Norden. Wenige hundert Meter nach der Auffahrt Rülzheim-Nord fuhr ein Fiat-Fahrer dem vorausfahrenden Citroen, der mit zwei Personen besetzt war, aus bislang ungeklärter Ursache ungebremst auf dessen Heck. Infolge des starken Zusammenstoßes verlor der Fiat-Fahrer die Kontrolle über seinen PKW und kam kurz vor der Mittelleitplanke zum Stehen. Der Fahrer wurde hierdurch leichtverletzt. Der Citroen kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kam im Grünstreifen zum Stehen. Der Beifahrer des Citroen konnte sich schwerverletzt aus dem Fahrzeug befreien. Der Fahrer hingegen musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug geschnitten werden. Beide Fahrzeuginsassen des Citroen wurden schwerverletzt in Krankenhäuser verbracht. Bei beiden unfallbeteiligten Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden und sie mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Aufgrund des Verlustes von Motoröl musste die Fahrbahn noch durch eine Spezialfirma gereinigt werden. Die Bundesstraße 9 war an der Unfallstelle für insgesamt 3,5 Stunden vollgesperrt.

