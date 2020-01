Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Maikammer - PKW zerkratzt

Bild-Infos

Download

Maikammer (ots)

In der Silvesternacht wurde durch unbekannte Täter ein PKW Mercedes beschädigt, welcher in der Schloßstraße in Maikammer abgestellt war. Hierbei wurde dieser großflächig mit einem spitzen Gegenstand durch unbekannte Täter zerkratzt. Der Schaden beläuft sich auf 2500 Euro. Zeugen, die zu dem Vorfall etwas sagen können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 06323 9550 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Edenkoben

Mike Bourdy



Telefon: 06323 955-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell