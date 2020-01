Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben und Kleinfischlingen - 2 x Fahren ohne Fahrerlaubnis

Edenkoben und Kleinfischlingen (ots)

Gleich zwei Verkehrsteilnehmer mussten wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis durch Beamte der Polizeiinspektion Edenkoben beanzeigt werden. Im ersten Fall wurde am 02.01.2020 gegen 23:35 Uhr in Kleinfischlingen in der Hauptstraße eine Dacia-Fahrerin kontrolliert. Die 34-jährige Fahrerin gab an, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Der 32-jährige Halter des Dacia kam vor Ort, diesem konnten die Fahrzeugschlüssel ausgehändigt werden. Im zweiten Fall wurde am 03.01.2020 gegen 00:40 Uhr ein 21-jähriger Renault-Fahrer kontrolliert. Dieser konnte nur einen albanischen Führerschein vorzeigen. Da er schon länger als 6 Monate in Deutschland wohnhaft ist hätte er seinen Führerschein entsprechend umschreiben lassen müssen. Auch hier wurde die Weiterfahrt untersagt, die PKW-Schlüssel wurden sichergestellt. In beiden Fällen wurden entsprechende Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Polizeiinspektion Edenkoben

Mike Bourdy



Telefon: 06323 955-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



