POL-PDLD: Maikammer - Unfallflucht in der Marktstraße

Am 02.01.2020 parkte der 67-jährige Geschädigte gegen 11:30 Uhr mit seinen VW Golf in der Marktstraße in Maikammer. Als er gegen 13:30 Uhr an seinen VW zurückkam musste er einen großflächigen Schaden an der Beifahrerseite feststellen. Vor Ort konnten durch die aufnehmenden Beamten sogar zwei Anstoßstellen an dem VW vorgefunden werden. Es ist davon auszugehen, dass ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den Schaden beim Rangieren verursachte und sich anschließend von der Unfallstelle entfernte, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 5000 Euro zu kümmern. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Zeugen, die zu dem Vorfall etwas sagen können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 06323 9550 in Verbindung zu setzen.

