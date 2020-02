Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Grauer VW Multivan beschädigt

Nordhorn (ots)

Am Donnerstagabend ist es auf dem Parkplatz einer Tanzschule an der Veldhauser Straße zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte dabei einen dort zwischen 17.00 - 19.30 Uhr abgestellten grauen VW Multivan an der hinteren Stoßstange. Die Höhe des Schadens ist bislang nicht bekannt.

Zeugen werden gebeten, sich mi der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer (05921)3090 in Verbindung zu setzen.

