POL-VER: Öltanks und Ölheizung im Waldgebiet bei Lehnstedt entsorgt ++ Pressemitteilung der Polizeiinspektion Cuxhaven

Hagen. Bisher unbekannte Täter entsorgten in der Zeit von Dienstagmittag (31.03.2020) bis Mittwochnachmittag (01.04.2020) insgesamt drei Öltanks einer alten Ölheizung an einem Feldweg im Waldgebiet bei Lehnstedt. Der Tatort befindet sich in der Nähe der Meyenburger Straße. In den Tanks befanden sich noch Ölreste. Zum Transport muss hierbei ein größeres Fahrzeug und oder ein größerer Anhänger benutzt worden sein. Ein Zeuge hatte in der Nähe einen silbergrauen SUV mit grauem Anhänger gesehen. Ob dieser mit der Tat in Zusammenhang steht kann bisher noch nicht gesagt werden. Bei einer solchen Entsorgung handelt es sich nicht um Kavaliersdelikt, sondern um eine schwere Umweltstraftat, die schwere Schäden an Flora und Fauna anrichten kann. Dies kann mit bis zu fünf Jahren Freiheitsstrafe oder Geldstrafe geahndet werden. Weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Schiffdorf (Telefon 04706-9480) zu melden."

