Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Auto beschädigt + Unfallflucht aufgeklärt

Landkreis Osterholz (ots)

Auto beschädigt

Osterholz-Scharmbeck. Bislang unbekannte Täter beschädigten am Mittwoch zwischen 14:45 Uhr und 17:30 Uhr ein abgestelltes Auto in der Straße "Am Krankenhaus". Die Unbekannten schlugen eine Scheibe des Wagens ein und flüchteten im Anschluss unerkannt. Die Polizei hat nun ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Mögliche Zeugen, die verdächtige Umstände oder Personen wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04791-3070 bei der Polizei in Osterholz-Scharmbeck zu melden.

Unfallflucht aufgeklärt

Osterholz-Scharmbeck. Zu einer Unfallflucht kam es am Mittwoch gegen 11:20 Uhr in der Straße "Am Pumpelberg". Eine Autofahrerin verursachte beim Ausparken aus einer Parklücke einen Zusammenstoß mit einem geparkten Firmenauto. Im Anschluss verließ sie die Unfallstelle, ohne Angaben zu ihrer Person zu machen oder die Polizei zu verständigen. Nach den ersten Ermittlungen dürfte es sich bei der Unfallverursacherin um eine 73-Jährige handeln.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Sarah Humbach

Telefon: 04231/806-104

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell