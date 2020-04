Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: KORREKTUR der Pressemeldung der PI Verden/Osterholz vom 28.03.2020

Landkreis Osterholz (ots)

KORREKTUR der Meldung:

Trickdiebstahl - Zeugen gesucht

In der Pressemeldung vom 28.03.2020 ist leider ein Fehler unterlaufen. Die Tat ereignete sich am Freitag, den 27. März 2020, und nicht wie geschrieben am Donnerstag. Wir bitten, diesen Fehler zu entschuldigen. Nachfolgend die korrigierte Meldung.

Grasberg. Am vergangenen Freitag, den 27. März 2020, gegen 17 Uhr, gelang es zwei unbekannten Tätern aus einem Geschäft Am Langenmoor Bargeld zu entwenden. Hierzu verwickelte die erste Person die Kassiererin in ein Gespräch, sodass die zweite Person unbemerkt den Laden betreten, die Kassenschublade öffnen und das Bargeld entnehmen konnte.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Osterholz (Telefon 04791-3070) in Verbindung zu setzen.

