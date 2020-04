POL-VER: Baumdiebstahl + Zwei Verletzte bei Unfall + Zigarettenautomat aufgebrochen + "E-Scooter" nicht versichert + Polizei sucht Zeugen - Unfallflucht

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Baumdiebstahl

Dörverden. Zu einem etwas ungewöhnlichen Diebstahl kam es bereits zwischen dem 21. März und dem 23. März im Barmer Kirchweg. Bislang unbekannte Täter stahlen einen circa 1,80 Meter großen Apfelbaum. Hierdurch entstand ein Schaden von rund 150 Euro.

Mögliche Zeugen, die Hinweise zu dem Baumdiebstahl geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04234-1325 bei der Polizeistation in Dörverden zu melden.

Zwei Verletzte bei Unfall

Dörverden. Zu einem Zusammenstoß zwischen einer 31 Jahre alten Autofahrerin und einem 22-Jährigen kam es am frühen Dienstagmorgen. Die Frau war mit ihrem Auto auf der Straße "Zur Alten Mühle" in Richtung Hülsen unterwegs, als sie auf Höhe des Mühlenwegs den jungen Mann übersah und einen Zusammenstoß verursachte. Hierdurch wurde der Wagen des 22-Jährigen gegen einen Telefonmast geschleudert. Durch die Kollision verletzten sich die 31-Jährige schwer und der Mann leicht. Beide wurden durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Außerdem entstand an den beiden Autos und dem Telefonmast ein Gesamtschaden von rund 10.500 Euro. Beide Wagen wurden abgeschleppt.

Zigarettenautomat aufgebrochen

Verden. Bislang unbekannte Täter brachen zwischen Montagabend und Dienstagabend einen Zigarettenautomaten in der Straße "Maulhoop" auf. Im Anschluss entwendeten die Unbekannten Zigaretten aus dem Automaten und ergriffen unerkannt die Flucht. Es entstand ein Schaden von rund 2000 Euro. Die Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen. Mögliche Zeugen, die verdächtige Umstände oder Personen wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04231-8060 bei der Polizei in Verden zu melden.

"E-Scooter" nicht versichert

Achim. Einen 57-Jährigen kontrollierten Polizeibeamte am Dienstagnachmittag in der Embser Landstraße. Der Mann war mit einem sogenannten Elektrokleinstfahrzeug ("E-Scooter") unterwegs, obwohl kein Versicherungsschutz bestand. Gegen den Mann wurde nun ein Strafverfahren eingeleitet. Für solche Elektroroller muss eine allgemeine Betriebserlaubnis vorliegen. Außerdem müssen sie mit einer vorschriftsmäßigen Beleuchtung, Bremsen und einer Klingel / Hupe ausgestattet sein. Außerdem liegt das Mindestalter für die Nutzung bei 14 Jahren und es gilt die gleiche Promillegrenze wie beim Autofahren.

Polizei sucht Zeugen - Unfallflucht

Blender. Eine bislang unbekannte Person verursachte in der Nacht zu Mittwoch einen Unfall in Intschede. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam ein Auto gegen 23 Uhr von der Straße "An der Aue" ab und kollidierte mit einer Hecke sowie einem Maschendrahtzaun. Anschließend entfernte sich die unbekannte Person, ohne Angaben zu den eigenen Personalien zu machen oder die Polizei zu verständigen. Nach den ersten Ermittlungen dürfte es sich bei dem Auto um einen silbernen Kombi handeln.

Mögliche Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zu dem silbernen Kombi geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04202-9960 bei der Polizei in Achim zu melden.

