Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Rund 100.000 Euro Schaden durch Sachbeschädigung - Baustellenfahrzeuge beschädigt und Gülle ausgelaufen ++ Dachlatte von Autobahn beseitigt

Landkreis Verden (ots)

Rund 100.000 Euro Schaden durch Sachbeschädigung - Baustellenfahrzeuge beschädigt und Gülle ausgelaufen

Kirchlinteln. Bislang unbekannte Täter beschädigten zwischen Samstagabend und Sonntagmittag mehrere Baustellenfahrzeuge in einem Baugebiet zwischen der Kreepener Hauptstraße und der Süderwalseder Straße. Hierbei entstand ein Schaden von rund 100.000 Euro. Die Täter schlugen nicht nur mehrere Scheiben der Fahrzeuge ein oder beschmierten diese, sondern schoben zudem einen Bagger sowie einen Baucontainer an die Seite. Darüber hinaus wurde der Zulauf eines Güllebeckens beschädigt, sodass rund 200 Kubikmeter Gülle austraten. Zusätzlich wurden eine mobile Toilettenkabine sowie Vliesrollen in das Güllebecken geladen.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu diesem Fall von Vandalismus mit erheblichen Sachschaden geben können. Zeugen, die verdächtige Umstände der Personen wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04231-8060 an die Polizei in Verden zu wenden.

Dachlatte von Autobahn beseitigt

Achim / A 27. Eine Gefahrenstelle mussten Beamte der Autobahnpolizei Langwedel am Sonntagmittag beseitigen. Auf dem linken Fahrstreifen der Autobahn 27 in Richtung Hannover lag eine Dachlatte.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Ladung von Fahrzeugen oder Anhängern vor dem Fahrtantritt ausreichend zu sichern ist. Selbst bei einer Vollbremsung oder einer plötzlichen Ausweichbewegung darf die Ladung beispielsweise nicht umfallen oder herabfallen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Sarah Humbach

Telefon: 04231/806-104

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell