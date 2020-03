Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Polizei nimmt nach Einbruch zwei Männer fest - Zeugen gesucht

Landkreis Osterholz (ots)

Osterholz-Scharmbeck / Ritterhude. Ein Mann im Alter von 73 Jahren und eine 69-Jährige überraschten am Samstagvormittag Einbrecher in ihrem Wohnhaus in der Theresenstraße. Als die beiden Geschädigten nach Hause kamen, hörten sie flüchtende Schritte und stellten im Anschluss den Einbruch fest.

Die daraufhin alarmierten Polizeibeamten wurden auf dem Weg zum Einfamilienhaus auf einen silbernen VW Polo aufmerksam und entschlossen sich für eine Kontrolle des Wagens. Dieser reagierte jedoch nicht auf das angeschaltete Blaulicht sowie Martinshorn und flüchtete. Während der Flucht des Autos sprang eine männliche Person in Ritterhude in der Straße "Am Großen Geeren" aus dem Auto und flüchtete zu Fuß in Richtung "Breslauer Straße". Der silberne Wagen setzte seine Flucht daraufhin fort und gefährdete nach derzeitigen Erkenntnissen hierbei im Bereich der Einmündung zur Fergersbergstraße den Fahrer oder die Fahrerin eines dunklen SUV. Der SUV musste bremsen und nach rechts ausweichen.

Im weiteren Verlauf der Flucht sprang der Beifahrer des Autos in einer Kurve im Neustadtsweg ebenfalls aus dem Auto und flüchtete zu Fuß. Der Fahrer sprang kurz darauf auch aus dem noch rollenden Wagen und konnte umgehend auf einem angrenzenden Feld durch Polizeibeamte festgenommen und zur Polizeidienststelle gebracht werden. Das Auto kollidierte zudem ohne Personen mit einem Baum und blieb stehen. Bei den umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte ein zweiter Tatverdächtiger durch die Polizei festgenommen werden. Der dritte Mann wurde bislang nicht angetroffen. Die Fahndung wurde unter anderem von einem Polizeihubschrauber unterstützt. Außerdem wurden das Auto der Tatverdächtigen und Diebesgut sichergestellt sowie Strafverfahren aufgrund eines bandenmäßigen Tageswohnungseinbruchsdiebstahls und einer Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Verden hat eine Bereitschaftsrichterin des Landgerichts Verden Haftbefehle gegen die beiden vorläufig festgenommenen Tatverdächtigen im Alter von 23 und 27 Jahren erlassen. Diese sitzen nun in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen zum dritten Tatverdächtigen dauern unterdessen an.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Einbruch oder die drei Männer während der Flucht beobachtet haben. Außerdem wird nach dem Fahrer oder der Fahrerin des dunklen SUV gesucht, der durch den flüchtenden Wagen gefährdet worden ist. Hinweise nimmt die Polizei in Osterholz-Scharmbeck unter der Rufnummer 04791-3070 entgegen.

