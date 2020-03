Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: KORREKTUR: Polizei kontrolliert am Wochenende erneut die Einhaltung der Allgemeinverfügungen

Landkreis Verden (ots)

Das gute Wetter nutzten am Freitag und Samstag mehrere Bürgerinnen und Bürger aus, um sich an der frischen Luft aufzuhalten. Hierbei wurden leider nicht immer die bestehenden Regelungen beachtet, sodass die Polizei in Einzelfällen einschreiten musste.

Sowohl am Freitag als auch am Samstag trafen die Beamten beispielsweise auf mehrere Personen, die zusammen grillten oder sich gemeinsam in der Öffentlichkeit aufhielten, obwohl nicht alle Personen einem Hausstand angehörten. Die Personen zeigten sich meist einsichtig und beendeten die Zusammenkünfte umgehend. Teilweise wurden durch die Polizei auch Platzverweise ausgesprochen.

Darüber hinaus trafen die Polizistinnen und Polizisten erneut Personen im Bereich von Sportplätzen, Spielplätzen oder im Bereich einer Skateranlage an, obwohl diese Plätze nicht mehr genutzt werden dürfen. Hierbei handelte es sich unter anderem um spielende Kinder. Die Polizei appelliert in diesem Zusammenhang an die Erziehungsberechtigten, ihre Kinder bezüglich der neuen Regelungen zu sensibilisieren und auf die Einhaltung zu achten.

KORREKTUR: Am Samstagabend wurde zudem der Eingangsbereich der Polizeidienstelle in Verden für rund drei Stunden gesperrt, weil eine Kontaminierung mit dem Coronavirus nicht ausgeschlossen werden konnte. Es erfolgte daraufhin eine umfängliche Desinfektion des Bereiches. Die Erreichbarkeit der Polizei in Verden war dadurch jedoch zu keiner Zeit eingeschränkt.

Die Polizei weist erneut darauf hin, dass die Regelungen aus den Allgemeinverfügungen einzuhalten sind. Je nach Art des Verstoßes kann zum Beispiel eine Geldbuße bis maximal 25.000 Euro oder im Falle einer Straftat eine Freiheitsstrafe oder eine Geldstrafe drohen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Sarah Humbach

Telefon: 04231/806-10

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell