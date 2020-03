Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung der PI Verden/Osterholz vom 29.03.2020

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

Landkreis Verden

Zwei misslungene Einbrüche in Langwedel Langwedel. Am Samstag kam es im Herrenkamp zu zwei Einbrüchen. Bei einem Haus scheiterte der Täter in der Nacht von Freitag auf Samstag an der Haustür und hinterließ lediglich einige Spuren an dieser. Bei einem weiteren Haus der Straße Herrenkamp konnte der Bewohner am Samstagabend einen Täter im Keller feststellen und überwältigen. Er hielt den Täter bis zum Eintreffen der Polizei fest und verhinderte so die Vollendung des Einbruchs.

Landkreis Osterholz

Komposthaufenbrand rechtzeitig gelöscht Hambergen. Am späten Samstagabend geriet ein Komposthaufen in der Straße Am Klöterbusch in Hambergen in Brand. Durch das schnelle Einschreiten der Freiwilligen Feuerwehr Hambergen konnte eine Ausbreitung verhindert werden, sodass es zu keinem Sachschaden gekommen ist.

Das Bürgertelefon ist für sie da Landkreis Osterholz. Am Samstag haben viele Menschen das traumhafte Wetter ausgenutzt und die Sonne genossen. Leider kam es hierbei auch vermehrt zu Gruppierungen von mehreren Personen. Die Polizei bittet die Bevölkerung, sich an die aktuellen Verfügungen zu halten und Abstand zueinander zu wahren. Wenn Sie Nachfragen zur aktuellen Corona-Lage haben oder nicht wissen wie Sie sich verhalten sollen, bittet die Polizei, sich an das Bürgertelefon zu wenden, um so die polizeilichen Telefonleitungen für Notfälle und andere dringende polizeilichen Ereignisse frei zu halten.

Sie erreichen das Bürgertelefon unter 04791 930 2901 von Montag bis Donnerstag von 08:00 bis 16:00 Uhr sowie am Freitag von 08:00 bis 14:00 Uhr. Auf der Internetseite des Landkreis Osterholz informiert dieser zusätzlich zu jeder Zeit über die aktuelle Lage, geltende Verfügungen, beantwortet die wichtigsten Fragen und gibt Ihnen auch Handlungsanweisungen.

Bleiben Sie gesund.

