POL-VER: Pressemeldung der PI Verden/Osterholz vom 28.03.2020

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

Landkreis Verden

Fahren unter Drogeneinfluss Verden. Am Freitagnachmittag führte ein 35-jähriger Mann einen PKW auf der Lindhooper Straße, obwohl er hierzu auf Grund von Betäubungsmittelkonsums nicht in der Lage gewesen sein dürfte. Ein Vortest auf Betäubungsmittel fiel positiv aus. Es wurde eine Blutentnahme genommen und die Weiterfahrt untersagt.

Ausgebrannter PKW auf der A27 Langwedel A27. Am Freitagmorgen, während einer kurzen Fahrt von Achim nach Langwedel, kam es aus bisher unbekannter Ursache zu einem Motorausfall und danach zum Brand im Motorraum. Dieser griff dann auf das ganze Fahrzeug über. Das Fahrzeug brannte komplett aus. Der Schaden beläuft sich auf rund 14.000EUR. Weder Fahrer, noch Beifahrerin wurden dabei verletzt.

Verstoß gegen gefahrgutrechtliche Vorschriften Achim. Beamte der Autobahnwache Langwedel stellten am Freitagabend, in der Margarete-Steiff-Allee, im Kofferraum eines Pkw VW T5 zwei große Fässer mit insgesamt 425 Liter Diesel fest. Die zulässige Höchstmenge von 240 Litern war deutlich überschritten. Eine ausreichende Ladungssicherung war ebenfalls nicht gegeben. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Umfüllen des Kraftstoffs wurde angeordnet. Der Fahrzeugführer wollte den aktuell günstigen Preis für Diesel ausnutzen. Nun müssen er und der Fahrzeughalter mit einem empfindlichen Bußgeld rechnen. Brand eines PKWs Achim. Am Samstagmorgen geriet ein abgestellter PKW in der Wächterstraße aus bisher ungeklärter Ursache in Brand. Der Brand im Motorraum konnte durch die Feuerwehr abgelöscht werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 2000EUR.

Landkreis Osterholz

Trickdiebstahl - Zeugen gesucht Grasberg. Am Donnerstag, gegen 17 Uhr, gelang es zwei unbekannten Tätern aus einem Geschäft Am Langenmoor 1.100EUR Bargeld zu entwenden. Hierzu verwickelte die erste Person die Kassiererin in ein Gespräch, sodass die zweite Person unbemerkt den Laden betreten, die Kassenschublade öffnen und das Bargeld entnehmen konnte. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Osterholz (Telefon 04791-3070) in Verbindung zu setzen.

Nachbar verhindert Vollendung des Einbruchs Ritterhude Am Freitagvormittag, um 11:15 Uhr, versuchten zwei unbekannte Täter das auf Kipp stehende Fenster eines Einfamilienhauses im Neustadtsweg zu öffnen. Der aufmerksame Nachbar überraschte die beiden, sodass diese von einer weiteren Tatbegehung absahen und fußläufig flüchteten. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Osterholz (Telefon 04791-3070) in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit einer Leichtverletzten Osterholz-Scharmbeck. Am Freitagnachmittag, um 14:10 Uhr, befuhr der 72-jährige Fahrer eines Skodas die B74 und beabsichtigte nach rechts in die Settenbecker Straße abzubiegen. Die dahinter befindliche 30-jährige Fahrerin eines Hyundais bemerkte dies zu spät und fuhr auf den vorausfahrenden Skoda auf. Hierbei verletzte sie sich leicht. Es entstand ein Sachschaden von rund 6.000EUR.

Verkehrsunfall mit 5-jährigem Radfahrer ohne Verletzte Schwanewede. Einen Schutzengel hatte am Freitagnachmittag um 15:50 Uhr ein 5-jähriger Junge aus Schwanewede. Dieser befuhr mit seinem Fahrrad den Gehweg des Butendoor. Seine Eltern befuhren, ebenfalls auf Fahrrädern, die Fahrbahn. Ein 62-jähriger Fahrer eines Sharans kam der Familie entgegen, als plötzlich der 5-Jährige die Fahrbahn überquerte, um zu seinen Eltern zu gelangen. Der Pkw-Führer machte eine Vollbremsung und touchierte das Fahrrad des Jungen nur leicht, sodass dieser nicht verletzt wurde.

