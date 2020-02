Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Schapdetten, Diekhoff/Grauer Skoda Kodiaq beschädigt

Coesfeld (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat einen grauen Skoda Kodiaq beschädigt und hat sich von der Unfallstelle entfernt. Während der Fahrt fiel einem 38-jährigen Nottulner am Dienstagmorgen auf, dass etwas mit seinem Auto nicht stimmt. Als er nachschaute, entdeckte er an der Beifahrertür einen Schaden, durch den die Tür nicht mehr richtig schloss. Der Wagen stand von Montagabend (17.2.20, 18 Uhr) bis Dienstagmorgen (18.2.20, 7.45 Uhr) am linken Fahrbahnrand der Straße "Diekhoff". Wer etwas beobachtet hat, soll sich unter 02594-7930 bei der Polizei in Dülmen melden.

