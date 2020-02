POL-COE: Coesfeld, Hansestraße / Zeugen nach Raub gesucht

Polizei Coesfeld

Coesfeld, Hansestraße

Zeugen nach Raub gesucht

Coesfeld

Den Besitzer einer schwarzen Fleecejacke mit dem Aufdruck "Amazon DUS 2017" sucht die Polizei in Coesfeld im Zusammenhang mit einem Straßenraub. Bereits am vergangenen Wochenende (8.02.)um kurz nach 21 Uhr schlugen ein oder mehrere Täter auf einen 17-jährigen Coesfelder auf dem Parkplatz der Fa. Kaufland ein. Aufgrund seiner Alkoholisierung kann sich der Jugendliche lediglich an einen Schlag gegen seinen Kiefer erinnern. Später raubten ihm die unbekannten Täter eine schwarze Jacke der Marke Wellenstein, Modell Star Stream in Größe -S- sowie eine schwarze Lederbauchtasche samt Inhalt. Nach dem Raub half dem Jugendlichen ein bislang unbekannter Mann. Dieser lieh ihm auch die oben beschriebene schwarze Fleecejacke. Jetzt bittet die Polizei den Besitzer der Jacke sowie weitere Zeugen, sich bei der Polizei in Coesfeld zu melden, Tel. 02541/140.

