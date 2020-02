Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schiltach) Bagger fördert Weltkriegsmunition zutage 7.2.20

Schiltach (ots)

Bei Grabarbeiten in einem Anbau im Wohngebiet "Schmelze" sind am Freitagmorgen gegen 7.30 Uhr von einem Bagger Waffen und Kriegsmunition aus dem Dritten Reich ausgebaggert worden. Die Bauarbeiten mussten deswegen kurzfristig eingestellt werden. Der hinzugerufene Kampfmittelbeseitigungsdienst fand neben Handgranaten, Revolvern und Zündern, teils noch mit sichtbarem Reichsadler und Hakenkreuz auch mehrere Schuss Kriegsmunition. Das Kriegsmaterial war allesamt in sehr schlechtem Zustand. Nach der Untersuchung der Baustelle konnte drei Stunden später die Baustelle wieder freigegeben werden.

Rückfragen bitte an:

Uwe Vincon

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1010

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell