Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 18.01.2020 mit einem Beitrag aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Obereisesheim: Frittierversuch gerät außer Kontrolle Der Versuch, ein süßes Siedegebäck zuzubereiten, geriet einem 15- und 20-Jährigen am Samstag gegen 19.00 Uhr außer Kontrolle. Das Fett der eingesetzten Fritteuse fing Feuer, welches sich auch auf die Einbauteile der Küche ausbreitete. Den jungen Männern gelang es, das Feuer mit einem Pulverlöscher zu löschen, so dass die alarmierte Feuerwehr nur noch die verrauchte Wohnung lüften musste. Die anwesenden Bewohner der restlichen Wohnungen des Sechsfamilienhauses konnten sich, ohne Schaden zu nehmen, ins Freie retten. Die verhinderten Bäcker kamen mit dem Verdacht einer leichten Rauchgasvergiftung in ein Kranken-haus. Der durch den Rauch und das Löschpulver verursachte Schaden wird auf 30.000 Euro geschätzt.

