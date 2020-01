POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 17.01.2020 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Polizeipräsidium Heilbronn

Heilbronn: Waschanlage demoliert

Das Ziel war ein sauberes Fahrzeug, das Ergebnis dagegen ein kaputtes Auto und eine demolierte Waschanlage. Ein 92-Jähriger war am Donnerstagnachmittag zum Autowaschen in einem Waschpark in der Charlottenstraße in Heilbronn. Vermutlich aufgrund eines Blackouts fuhr der Senior in seinem Audi zunächst vorwärts gegen die Metalstrebe der Staubsaugeranlage. Dann legte er den Rückwärtsgang ein, krachte gegen einen im Boden verankerten Industriestaubsauger, riss diesen um und wurde letztendlich von einer dahinter angebrachten Leitplanke gestoppt. Der Rentner blieb unverletzt, der Schaden am Fahrzeug und der Staubsaugeranlage war dagegen imens. Die Polizei schätzt diesen auf etwa 35.000 Euro.

Cleebronn: LKW gesucht

Die Fahrt eines 31-Jährigen endete am Freitagmorgen bei Cleebronn in der Leitplanke. Der Mann befuhr gegen 6.20 Uhr in seinem Audi A6 die Straße von Frauenzimmern nach Cleebronn, als ihm kurz vor dem Ortseingang von Cleebronn ein LKW mit dunklem Sattelauflieger entgegen kam. Der Laster fuhr mittig auf der Fahrbahn, so dass dem Audi-Fahrer um eine Kollision zu verhindern nichts anderes übrig blieb als nach rechts auszuweichen. Hier schrammte er an der Leitplanke entlang und beschädigte dabei die komplette rechte Seite seines Fahrzeugs. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Unfall beobachten konnten oder Hinweise auf den dunklen LKW geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Nummer 07133 2090 beim Polizeirevier in Lauffen zu melden.

