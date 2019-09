Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Verkehrsunfallflucht

Rheine (ots)

Am Dienstag (24.09.) ereignete sich gegen 13.48 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Hauenhorster Straße. Eine Postzustellerin hatte ihren Post-Bulli vor dem Haus Nr. 138 halbseitig auf dem Gehweg abgestellt. Ein in Richtung Hauenhorst fahrender Pritschen-Lkw prallte um 13.48 Uhr mit seinem rechten Außenspiegel gegen den rechten Außenspiegel des Postfahrzeuges. Dadurch entstand ein Sachschaden von etwa 200 Euro. Der Lkw flüchtete in Richtung Hauenhorst. Anhand der Spiegelteile, die vom flüchtigen Lkw am Unfallort zurückblieben, kann davon ausgegangen werden, dass es sich um ein Fahrzeug der Marke Iveco handelt. Die Grundfarbe des Lkw soll weiß sein, der Pritschenaufbau silberfarben. Dieser war mit einem grünen Sicherungsnetz abgedeckt. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Unfallflucht aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Rheine, Telefon 05971/ 938 - 4215.

