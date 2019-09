Polizei Steinfurt

POL-ST: Lienen, Verkehrsunfall mit einer Schwerverletzten

Lienen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Lengericher Straße ist am Mittwochmittag (25.09.2019) eine 31-jährige Autofahrerin aus Georgsmarienhütte schwer verletzt worden. Gegen 11.20 Uhr war ein 31-jähriger Fahrer eines Kleintransporters auf der Straße Zur Fuchsfarm unterwegs. An der vorfahrtberechtigten Lengericher Straße wollte der Bielefelder nach links in Richtung Lienen abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem PKW der Frau, die in Richtung Lengerich fuhr. Die verletzte 31-Jährige wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Sachschäden an den beiden Fahrzeugen werden auf insgesamt 8.500 Euro geschätzt.

