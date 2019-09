Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Diebstähle

Ibbenbüren (ots)

Navigationsgeräte im Wert von 2.000 Euro und 2.500 Euro sind in der Nacht zum Dienstag (24.09.2019) aus geparkten Fahrzeugen gestohlen worden. Am Dienstag, in der Zeit zwischen 01.15 Uhr und 11.00 Uhr, bauten die Unbekannten an der Rudolf-Virchow-Straße in einem BMW das fest eingebaute Gerät aus. In der Zeit zwischen Montagabend, 18.00 Uhr und Dienstagmorgen, 09.15 Uhr, waren Diebe an der Westfalenstraße in einem VW Bulli am Werk. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05451/591-4315.

Rückfragen bitte an:



Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell