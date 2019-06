Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Wohlgelegen: Mehrere Garagen aufgebrochen und diverse Werkzeuge und Baumaschinen gestohlen - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

Bislang unbekannte Täter machten sich in der Zeit von Sonntag, 17:30 Uhr, bis Montag, 5:10 Uhr, in der Gutenbergstraße an mehreren Garagentoren zu schaffen und hebelten im Anschluss noch ein Fenster zu einer Werkstatt auf. Sie entwendeten nach ersten Erkenntnissen eine noch unbekannte Anzahl an Werkzeugen und Baumaschinen und machten sich damit aus dem Staub. Es ist möglich, dass die Täter bei ihrer Flucht noch weitere Wertgegenstände mitgehen ließen. Die Höhe des Diebstahl- und Sachschadens steht noch nicht fest.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter Tel.: 0621/3301-0 zu melden.

