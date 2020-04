Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Ohne Versicherung gefahren + Mann möchte sich Polizeikontrolle entziehen und verursacht Unfall + Herunterfallende Eisplatten verursachen Schaden + Einbruch gescheitert

Ohne Versicherung gefahren

Verden / A 27. Einen 34 Jahren alten Autofahrer kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei Langwedel am Mittwochmittag auf der Autobahn 27 in Richtung Cuxhaven. Es stellte sich heraus, dass für das Auto kein Haftpflichtversicherungsschutz besteht. Gegen den Mann und die Halterin des Fahrzeuges wurden nun polizeiliche Ermittlungsverfahren aufgrund eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

Mann möchte sich Polizeikontrolle entziehen und verursacht Unfall

Langwedel. Einer Polizeikontrolle versuchte sich in der Nacht zu Donnerstag ein 19 Jahre alter Autofahrer zu entziehen. Der junge Mann war in Richtung Achim unterwegs, als Polizeibeamte auf seine schnelle Fahrweise aufmerksam wurden und sich für eine Kontrolle des Autos entschieden. Der 19-Jährige beschleunigte daraufhin und kollidierte in der Straße "Etelser Bahnhof" mit dem Bordstein. Hierdurch konnte der Wagen nicht mehr weiterfahren und der Mann stellte sich der Polizei. Er blieb bei dem Unfall unverletzt und das Auto wurde abgeschleppt. Nach derzeitigen Erkenntnissen dürfte der Grund für das Verhalten des jungen Mannes ein schlechtes Gewissen aufgrund der Geschwindigkeitsüberschreitung gewesen sein. Gegen ihn wurde nun ein polizeiliches Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Herunterfallende Eisplatten verursachen Schaden

Achim. Beschädigungen an einem Auto entstanden am Mittwochmorgen aufgrund von herunterfallenden Eisplatten. Ein 35 Jahre alter Fahrer einer Sattelzugmaschine samt Anhänger war von der Autobahn 1 auf die Autobahn 27 gefahren, als in Höhe des Beschleunigungsstreifens mehrere Eisplatten vom Dach des Sattelzuges herunterfielen. Diese trafen daraufhin das Auto eines dahinterfahrenden 39-Jährigen. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 1000 Euro.

Einbruch gescheitert

Thedinghausen. Ein Einbruch in ein Haus in der Straße "Auf dem Brink" scheiterte. Bislang unbekannte Täter versuchten zwischen Samstagabend und Dienstagabend eine Tür des Hauses aufzuhebeln. Dies misslang jedoch. Im Anschluss ergriffen die Täter unerkannt die Flucht. Die Polizei hat nun ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Mögliche Zeugen, die verdächtige Personen oder Umstände wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04202-9960 bei der Polizei in Achim zu melden.

