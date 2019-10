Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbruch in Kellerverschlag

Mainz-Oberstadt (ots)

In der Nacht vom 24.10.19. auf den 25.10.19 brachen unbekannte Täter in einen Kellerverschlag in der Wilhelm-Theodor-Römheld-Straße ein. Die Täter beschädigten ein Metallblech an der Holztür, um diese zu öffnen. Entwendet wurden ein Tablet-PC, ein hochwertiges Mikrofon und zwei Koffer. Weitere Verschläge wurden scheinbar nicht geöffnet. Wie die Täter in das Objekt gelangten ist bisher unklar.

Hinweise an die Polizeiinspektion Mainz 1: 06131 - 654110

