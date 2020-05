Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Alkoholisierter Autofahrer verursacht Unfall

Gronau (ots)

Ein 26 Jahre alter Autofahrer aus Gronau fuhr am Freitagabend gegen 22.25 Uhr auf der Gildehauser Straße auf einen am Fahrbahnrand parkenden Pkw auf. Der 26 Jährige fuhr zunächst weiter, musste aber kurze Zeit später seine Fahrt wegen der Unfallschäden an seinem Pkw stoppen. Da er unter Alkoholeinfluss stand, leiteten Polizeibeamte ein Strafverfahren ein und ein Arzt entnahm dem Beschuldigten eine Blutprobe, um die Blutalkoholkonzentration exakt nachweisen zu können.

