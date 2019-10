Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am 01.10.2019, gegen 06:05 Uhr, kam es in der Lorientallee, Kreuzung Pasadenaallee, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang Unbekannter war an einer roten Ampel auf das Auto einer 43-Jährigen aufgefahren. Statt seiner Pflicht nachzukommen, setzte er mit seinem Wagen zurück und floh in Richtung Hochstraße Süd.

Bei dem Fahrzeug des Unbekannten soll es sich um einen silber-grauen Kombi handeln.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder etwas zum Täter sagen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 zu melden. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de entgegen genommen.

