POL-BOR: Isselburg - Radfahrer stoßen zusammen

Isselburg (ots)

Leichte Verletzungen hat eine Radfahrerin am Sonntag in Isselburg bei einem Unfall erlitten. Eine 74-jährige Isselburgerin befuhr gegen 14.10 Uhr mit ihrem Rad die Straße Mövesfeld in Richtung Werther Straße. Als sie einen anderen Radfahrer überholen wollte, scherte dieser aus und beide Räder stießen zusammen. Bei der Aufnahme des Unfalls ergaben sich Anzeichen dafür, dass der Isselburger unter Alkoholeinfluss stand. Ein Test deutete auf einen Blutalkoholwert von circa 2,1 Promille hin. Ein Arzt entnahm dem 61-jährigen Radfahrer in der Polizeiwache in Bocholt eine Blutprobe.

