Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Schlägerei mit mehreren Beteiligten

Ludwigshafen-Innenstadt (ots)

Am Samstag, den 28.12.2019, kam es gegen 0:45 Uhr in einer Gaststätte im Bereich des Friedrich-Wilhelm-Wagner-Platzes zu einer Schlägerei zwischen mehreren Gästen. Ein zunächst verbaler Streit soll in einer körperlichen Auseinandersetzung von zeitweise bis zu 20 Personen geendet haben. Mehrere Personen wurden leicht verletzt. Zudem wurde teilweise die Einrichtung der Gaststätte beschädigt. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte hatten sich einige der Beteiligten bereits entfernt.

Zeugen werden daher gebeten mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 Kontakt aufzunehmen, Tel. 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

