Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Diebstahl aus Pkw

Ludwigshafen-Nord (ots)

In der Nacht vom 27. auf den 28.12.2019 wurde von bislang unbekannten Tätern aus einem im Lagerplatzweg in Ludwigshafen am Rhein geparkten roten Mini eine Handtasche und eine Jacke entwendet. Aufbruchspuren konnten an dem betreffenden Fahrzeug nicht festgestellt werden. Die Polizei weist darauf hin, keine Wertsachen im Auto zu lassen.

Rückfragen bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz



Telefon: 0621-963-0

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell