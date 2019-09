Polizei Hagen

POL-HA: Einbruch in Baucontainer

Am Freitag, 30.08.2019, machte ein Mitarbeiter (63) einer Stahlbaufirma eine böse Entdeckung, als er zu seiner Arbeitsstelle kam. Dort, an der Schwerter Straße, sind zurzeit mehrere Container aufgrund von Umbaumaßnahmen aufgestellt. Zwei der Container waren offenbar in der vergangenen Nacht, zwischen 19:00 Uhr und 06:30 Uhr, aufgebrochen worden. Die Täter trennten die Vorhängeschlösser vermutlich mit einem Bolzenschneider auf und drangen so in die Container vor. Was genau entwendet wurde, steht noch nicht fest. Die Kripo erschien vor Ort und begann mit der Spurensuche. Zeugenhinweise werden unter 02331 986 2066 entgegen genommen.

