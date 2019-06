Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8/Sindelfingen: unbekannter Volvo-Fahrer flüchtet nach Unfall auf der Autobahn

Ludwigsburg (ots)

Die Verkehrspolizeidirektion Ludwigsburg ermittelt derzeit gegen einen noch unbekannten Volvo-Lenker, der am Montag gegen 00.25 Uhr auf Höhe des Autobahnkreuzes Stuttgart in einen Unfall verwickelt war und anschließend flüchtet. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Unbekannte, der in Fahrtrichtung München unterwegs war, nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Fahrbahnteiler. Umherfliegende Autoteile beschädigten den Opel eines 20-jährigen Fahrers sowie einen Mercedes, in dem ein 46 Jahre alter Mann saß. Darüber hinaus stieß ein 78 Jahre alter Renault-Fahrer gegen den verunfallten Volvo. Der Volvo selbst verkeilte sich im Fahrbahnteiler, worauf der Lenker vermutlich mehrmals vor- und zurücksetzte bis er seinen PKW befreit hatte. Nach kurzer Fahrt blieb der Volvo jedoch auf dem Standstreifen liegen, worauf der Fahrer, der möglicherweise auch verletzt sein könnte und wohl humpelte, die Flucht zu Fuß fortsetzte. Trotz Fahndungsmaßnahmen, bei denen auch ein Polizeihubschrauber sowie die Polizeihundeführerstaffel und die zuständige Rettungshundestaffel eingesetzt waren, konnte der Fahrer des Volvo, dessen Kleidung insgesamt als dunkel beschrieben wurde und der eine kurze Hose getragen haben soll, nicht festgestellt werden. Der Volvo wurde beschlagnahmt. Der entstandene Gesamtsachschaden dürfte sich auf rund 17.000 Euro belaufen. Die Ermittlungen dauern derzeit an. Hinweise nimmt die Verkehrspolizeidirektion Ludwigsburg, Tel. 0711/6869-0, entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell