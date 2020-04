Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: PKW mit Soft-Air-Waffe beschossen

Idar-Oberstein (ots)

Im Zeitraum zwischen Donnerstag, dem 2. April gegen 19:00 Uhr und Freitag, dem 3.April kam es gegen 15:00 Uhr in der Hauptstraße zu einer Sachbeschädigung an einem Fahrzeug. Bislang noch unbekannte Täter schossen vermutlich mit einer Soft-Air-Waffe auf die Windschutzscheibe des Fahrzeuges, wodurch mehrere Einschusslöcher entstanden. Zum Tatzeitpunkt parkte der silberfarbene PKW auf Höhe des OIE-Gebäudes. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Zeugen des Geschehens werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781-5610 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier

Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Hauptstraße 236

55743 Idar-Oberstein

www.polizei.rlp.de

Ansprechpartner:

Jonas Hedderich, PK

Telefon: 06781 / 561-0

Telefax: 06781 / 561 -150

piidar-oberstein@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell