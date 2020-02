Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch beim NaBu Willich

Willich-Neersen (ots)

Unbekannte brachen in eine Waldhütte des NaBu Willich ein.

Die Unbekannten brachen zwischen Freitag, 31.01.2020, 15:00 Uhr und Samstag, 01.02.2020, 08:50 Uhr in die Waldhütte des NaBu Willich an der Pappelallee ein. Dabei verletzten sich der oder die Täter möglicherweise, da an mehreren Stellen Blutspuren festgestellt werden konnten. Hinweise werden an die Kriminalpolizei unter 02162 / 377-0 erbeten./mikö (112)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen



Leitstelle

Michael Köhler

Telefon: 02162/377-1150

während der Bürodienstzeiten: 02162/377-1191

Fax: 02162/377-1155

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell