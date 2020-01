Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Nach Verkehrsunfall - Polizei sucht beteiligtes Kind

Kempen (ots)

Am Donnerstag gegen 17.30 Uhr fuhr eine 32-jährige Kempenerin (deutsch) mit ihrem Auto auf dem Möhlenring in Kempen und bog nach rechts in die Ludwig-Jahn-Straße ab. Dabei achtete sie nicht auf ein Kind, das auf dem Radweg in gleicher Richtung unterwegs war und die Einmündung überqueren wollte. Der Pkw stieß gegen das Rad, das Kind fiel glücklicherweise nicht hin. Die Frau hielt an und kümmerte sich um den ca. 8 Jahre alten Jungen. Beide fuhren dann aber weiter, ohne dass der Unfall von der Polizei aufgenommen wurde. Die Kempenerin meldete sich kurze Zeit später auf der Kempener Wache und zeigte den Unfall an. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Eltern des beteiligten Jungen, sich zu melden. Der Junge war mit einem grün/schwarzen Fahrrad unterwegs. Er trug eine schwarze Jacke und einen schwarzen Fahrradhelm. Er hatte einen Rucksack dabei. Erreichbar sind die Ermittler über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (111)

