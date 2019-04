Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken - Versuchter Einbruch in Geschäft

Täter lösen Alarmanlage aus

Kerken-Nieukerk (ots)

Am Sonntag (31. März 2019) gegen 15.20 Uhr versuchten unbekannte Täter am Kenger Weg, eine Tür an der Rückseite eines Geschäftes aufzuhebeln. Die Täter flüchteten unerkannt, als sie dabei die Alarmanlage auslösten. Es wurde nichts entwendet.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250. (ME)

