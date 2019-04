Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Diebstahl eines Radladers

Fahrzeug in Venlo aufgefunden

Straelen-Herongen (ots)

Am Samstag (30. März 2019) gegen 14.30 Uhr entwendete ein unbekannter Mann von einer Baustelle an der Einmündung Niederdorfer Straße/Ahornweg einen orangefarbenen Radlader der Marke Atlas. Ein Zeuge sah noch, wie der Täter mit dem Radlader in Richtung Niederlande wegfuhr. Ein Mitarbeiter der Baufirma fand den Radlader am Sonntag in Venlo in der Nähe der Grenze wieder und verständigte die niederländische Polizei.

Täterhinweise bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250. (ME)

