Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Idar-Oberstein/Ortsteil Göttschied: geparkter PKW mutwillig zerkratzt

Idar-Oberstein (ots)

Am Freitagnachmittag den 03. April wurde in dem Zeitraum von 15:10 Uhr bis 16:15 Uhr durch bislang noch unbekannte Täter ein grauer Ford mutwillig zerkratzt. Der beschädigte PKW stand auf dem Parkplatzgelände der Arztpraxis in der Eichenwaldstraße in Göttschied. Die Täter zerkratzten mutwillig die rechte Fahrzeugseite des PKW's und verursachten damit einen Sachschaden in Höhe eines unteren vierstelligen Eurobetrages.

Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Ida-Oberstein unter der Tel. 06781-561-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier



Telefon: 0651-9779-0

www.polizei.rlp.de/pd.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell