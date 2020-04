Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl einer Gelenkwelle

Berglicht (ots)

Im Tatzeitraum Mittwoch, 01.04.20, 20.00 Uhr - Donnerstag, 02.04.20, 15.00 Uhr, wurde von einem landwirtschaftlichen Betrieb in der Berglichter Industriestraße ein Teilstück einer Gelenkwelle für eine Kreiselegge entwendet. Der entwendete Gegenstand war an dem dort abgestellten Traktor angebracht und kann laut Angaben des Geschädigten innerhalb weniger Handgriffe abmontiert werden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 400,- Euro. Täterhinweise bitte an die Polizei Morbach.

