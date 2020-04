Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Zeugenaufruf: Diebstahl und Sachbeschädigung an Drückjagdböcken

Hermeskeil (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch, dem 25.03.2020, 17:00 Uhr, bis Montag, den 30.03.2020, 14:00 Uhr, kam es im Forstrevier Klink, Gemarkung Mandern, zu einer Sachbeschädigung an drei Jagdeinrichtungen (Drückjagdböcke). Diese wurden vermutlich umgestoßen, sodass es zu teils starken Beschädigungen kam. Des Weiteren wurden einzelne Teile der Drückjagdböcke entwendet. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Hermeskeil unter der Telefonnummer 06503/9151-0 oder per E-Mail an pihermeskeil@polizei.rlp.de

