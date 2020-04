Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Nachtrag zur Pressemeldung vom 26.03.20 Einbruch in Geräteschuppen

Horath (ots)

In der Gemarkung 54497 Horath wurde in der Zeit vom 20.03.2020 bis 25.03.2020 in einen Geräteschuppen, der sich in der Nähe der Ortslage befindet, eingebrochen. Hier kam es, entgegen der ersten Mitteilung, doch zu einem Diebstahl einer roten Palettengabel, die für die Anbringung am Dreipunkt eines Traktors bestimmt ist. Die Palettengabel wurde 2017 neu gekauft und befindet sich in einem entsprechend guten Zustand. Lediglich die in der Breite verstellbaren Gabeln weisen einige Gebrauchsspuren auf. Aufgrund der Unhandlichkeit und Schwere des Gerätes, wird derzeit von mindestens zwei Tätern ausgegangen, welche zum Abtransport ein Fahrzeug genutzt haben müssen. Der Gesamtschaden liegt im unteren dreistelligen Bereich.

